Фиала о законе об олигархах: весь мир смотрит на Украину, поскольку такого больше нигде нет

Украинский закон, направленный на деолигархизацию, является первым подобным в мире и экспериментальным. Помимо такого проекта, в стране должно реально заработать антимонопольное законодательство и независимые суды.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" высказал генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала. Программа транслировалась вечером в пятницу, 17 сентября, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сказал бизнесмен, цель этого закона была довольно точно описана секретарем СНБО Алексеем Даниловым: чтобы олигархи не влияли деньгами на политику, не коррумпировали политическую систему и не монополизировали рынки.

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"Я посмотрел по всему миру: существует ли где-либо такой закон? Не нашел. Поэтому это такой эксперимент, который Украина проводит первая в мире", – отметил Фиала.

Как указал он, в многих странах, в том числе на западе, были проблемы с олигархами. Они решались с помощью жесткого антимонопольного законодательства и через независимую судебную систему.

"К сожалению, в Украине пока не получилось создать эти два компонента", – сказал гость программы.

По его мнению, главное, чтобы этот закон не заменял работу над реформированием судебной и антимонопольной систем, поскольку огромной проблемой является то, что в стране нельзя положиться на справедливость в судах.

Только тогда Украина сможет привлекать достаточное количество инвестиций и ВВП будет расти, считает Фиала.

"Вы хорошо понимаете, что без инвестиций не может быть роста ВВП... А это более высоки зарплаты, пенсии и уровень жизни", – сказал он.

Бизнесмен подытожил, что "цель хорошая, а средства – экспериментальные".

Предлагаем посмотреть фрагмент программы с выступлением бизнесмена:

Как писал OBOZREVATEL, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине появилась женщина-олигарх. Кроме того, в аграрной сфере страны уже есть минимум два-три олигарха.