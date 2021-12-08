Только единым фронтом сможем победить российского монстра – Порошенко подвел итоги переговоров Байдена с Путиным

Украина приветствует поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности нашего государства и готовность введения новых санкций для предотвращения эскалации российской агрессии. Однако действующей власти следует прекратить игнорировать угрозу, поскольку создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует наших партнеров.

Об этом написал пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко на странице Facebook.

"Разговор между Президентом США Джозефом Байденом и Президентом России Владимиром Путиным по поводу эскалации российской агрессии против Украины – необходим шаг на пути к созданию условий для предотвращения войны, но для восстановления мира должно быть сделано еще много. Исключительно важно то, что Президент Байден в переговорах выступал скоординированно и единственным фронтом с союзниками по НАТО", – подчеркнул Петр Порошенко.

Видео дня

Пятый президент Украины поблагодарил США за непреклонную и поддержку американским руководством суверенитета и территориальной целостности Украины, а также права украинского народа самостоятельно выбирать собственный геополитический курс.

"Полностью поддерживаем подход к так называемым двум Д – призыв к немедленной деэскалации и дипломатическому пути урегулирования. Считаем, что такой подход должен быть усилен третьим Д – деоккупацией украинских территорий Донбасса и Крыма", – подчеркнул Порошенко.

По словам лидера "Европейской Солидарности", активное вовлечение Вашингтона в эти процессы способствовало бы достижению этой цели.

Петр Порошенко назвал обнадеживающими сигналы американских партнеров о готовности продолжать усиление оборонных возможностей Украины.

В то же время, пятый президент Украины призвал действующую власть прекратить игнорировать угрозу, а также прекратить ложную политику "партнеронезависимости", восстановить субъектность страны, отказаться от соблазна сепаратных переговоров с Путиным, ведущих к капитуляции, и приобщиться к дипломатическим усилиям партнеров

"Только вместе единственным фронтом сможем победить российского монстра", – подчеркнул Петр Порошенко.