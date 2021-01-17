Ткаченко пояснил, когда в Украине откроются рестораны и кинотеатры

В Украине рестораны, кинотеатры и другие учреждения культуры откроют после локдауна, который должен закончиться 24 января.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале. В частности, по итогам разговора с премьер-министром Денисом Шмыгалем относительного возможного продолжения действия карантина до конца 2021 года.

"Премьер заверил: как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно, с 25 января), сферы культуры, гостеприимства и креативной индустрии смогут работать", – написал министр.

Он уточнил, что одновременно это будет зависеть и от статистики заболеваемости коронавирусом в Украине. Также остается актуальным соблюдение всех противоэпидемических мероприятий в заведениях культуры, общественного питания и других.

Также министр напомнил о действии до 28 февраля режима чрезвычайной ситуации, которым оговариваются карантинные правила – и строгие, как сейчас, и такие, как до локдауна.

"Очевидно, что вопрос продления карантина будет решаться в течение весны. Однако, в любом случае ограничения будут постоянными, что позволит бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность", – подытожил Ткаченко.

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