Тищенко высмеяли в сети из-за поздравления с Пасхой на Рождество: в меню 'Велюра' сегодня паски?

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко 7 января, на Рождество, поздравил украинцев с Пасхой. Очередной "залет" депутата пропрезидентской партии уже традиционно вызвал оживленное обсуждение в Сети.

Пока некоторые пользователи социальных сетей удивляются, как Тищенко смог пройти в Верховную Раду, другие уже во всю создают мемы. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

С утра в пятницу на Facebook-странице Тищенко появился пост с поздравлением якобы с Рождеством, однако в конце него было написано "Христос Воскресе". Как известно, эта фраза является пасхальным приветствием, которое наиболее распространено среди православных. Таким образом они приветствуют друг друга в первый день Пасхи. Отвечать на такое приветствие следует фразой: "Воистину воскресе!".

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Спустя какое-то время Тищенко заметил свою ошибку и удалил пост. А позже опубликовал новый – уже совсем с другим поздравлением. Но, как известно, скриншоты "не горят".

Пользователи соцсети быстро отреагировали на такую ошибку, предположив, что в меню ресторана "Велюр", владельцем которого является Тищенко, сегодня будет "вкусный кулич и пасхальные яйца".

Также юзеры отметили, что в Святошинском районе Киева, по которому Тищенко избирался в Раду, сегодня Христос Воскрес, а первым это чудо обнаружил именно нардеп.

Некоторые пользователи Сети указали на то, что "какая разница" есть ошибка или нет, ведь главное "отметить". А кто-то даже предложил отдать "слуге народа" главный приз за лучшее поздравление.

Но большинство пользователей в очередной раз удивлялись, как Николай Тищенко прошел в Парламент. Были и те, кто ставил под сомнение интеллектуальные способности депутата.

Напомним, депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что вовсе не заметил роста цен на основные продукты в Украине. За ними он ходит на самый дорогой в Киеве Бессарабский рынок, к тому же гречку покупает по 12 гривен за килограмм, а говядину находит по 50-70 грн.

Ранее Николай Тищенко, который сцепился в зале парламента с коллегой Гео Леросом, поставил за него свечку в церкви. При этом он пожелал, чтобы "Бог помог ему сойти с ложного пути".