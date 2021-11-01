Тимошенко заявила о необходимости учесть в госбюджете COVID-19 и цены на энергоносители

В то время, когда страну охватила страшная волна коронавируса, депутаты от монобольшинства внесли изменения в бюджет и выделили 19 миллиардов гривен на инфраструктурные объекты. Однако их важнее перенаправить в медицинскую сферу.

Об этом заявила лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания Согласительного совета депутатских фракций и групп. Она сообщила, что политсила безотлагательно зарегистрирует соответствующий законопроект (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Также мы призываем правительство принять соответствующие решения, чтобы с октября врачи начали получать 300% доплат за больных ковидных", – подчеркнула она.

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"У нас нет средств, чтобы заплатить зарплату врачам, нет, за что закупить ключевые противовирусные препараты и обеспечить больницы кислородом и оборудованием, а в это время власти перенаправляют 19 миллиардов гривен из бюджета на инфраструктуру. Это просто какой-то маразм! Наше предложение – немедленно пересмотреть изменения в бюджет на этот год и на следующий. Мы зарегистрируем законопроект, чтобы эти 19 миллиардов перенести для борьбы с COVID-19. А бюджет на следующий год вообще не учитывает трагическую ситуацию с эпидемией и в энергетике. Надо немедленно решать эти проблемы!" – призвала Тимошенко.

Как сообщила лидер "Батькивщины", медицинский персонал и семейные врачи, которые первыми сталкиваются с ковидными больными, до сих пор не получили 300% доплат к окладу. И правительству нужно как можно быстрее принять решение, чтобы эти выплаты сделать, ведь Украина стремительно теряет медиков из-за низких зарплат.

Кроме того, по словам Тимошенко, энергетический кризис уже сказывается на работе предприятий – они прекращают работать, потому что не выдерживают цены на газ и электроэнергию.

"Энергетический кризис в Украине – искусственный, поэтому нужно уже на этой неделе создать ВСК и разобраться, кто виноват в том, что в наши газовые хранилища летом не был закачан газ, когда он стоил в 6 раз дешевле, и кто не обеспечил наличие угля на складах, чтобы нормально работали наши ТЭЦ, для этого уже зарегистрировано постановление №6108, и мы будем требовать его принятия, хотя "слуги народа" категорически против и хотят это преступление покрыть. Также мы требуем немедленно принять наш законопроект №6217, предусматривающий снижение НДС на энергоносители с 20 до 5%. Так поступают европейские страны в борьбе с энергетическим кризисом, так должны действовать и мы", – отметила Тимошенко.