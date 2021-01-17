Тимошенко указала, что чиновники из-за тарифов "залезают в карманы" украинцев, – Решмедилова

Сейчас мы наблюдаем полную растерянность власти, которая сосредоточена не в решении тарифноиго кризиса, а на поиске виновных в повышении тарифов, делая вид, что они здесь ни при чем. Но самое главное сейчас решить эту проблему как можно скорее и в интересах людей, что и делает Юлия Тимошенко.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV подчеркнула политический експерт Александра Решмедилова.

"Вопрос в том, как президентская команда будет решать тарифную проблему. Своӥ подходы уже озвучили в "Нафтогазе" и и.о. министра энергетики Витренко. Но давайте не забывать, что в "Нафтогазе" недавно была проверка, которая обнаружила 225 миллиардов гривен, выведенных за границу. Однако никого за это к ответственности не привлекли, власть вообще закрыла глаза на эту тему. Но в своем официйном заявлении Юлия Тимошенко через соцсети очень четко на это указала, потому что через тарифы чиновники "залезают в карман" каждой украиинскоӥ семьи ", – сообщила Решмедилова.

Анализируя заявления лидера "Батьківщины", експерт заметила, что Тимошенко поставила интересы украинцев в приоритет и одна из первых выступила на их защиту.

"Тимошенко призывает продавать украинцам газ из подземных газовых хранилищ по цене летней закупки. Это очень логично. Ведь летняя цена принципиально ниже нинешней. А власть начала говорить что-то о повышении на рынке цен на нефть и газ. Поэтому основной призыв Тимошенко к власти – "если вы растеряны и не профессиональны, то отойдите в сторону и дайте решить кризисный момент тем, у кого уже есть опыт и видение", – отметила Александра Решмедилова.

По ее мнению, именно профессиональность позволила "Батьківщине" повысить свои рейтингы, о чем свидетельствует и последняя социология.

"Местные выборы также позволили команде Тимошенко повысить свой партийный результат на треть. Это объясняется еще и тем, что рейтинги власти тают, а также активизацией аполитичных избирателей, которые увидели, к чему приводит неявка на выборах", – заметила експерт.