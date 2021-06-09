Юлия Тимошенко потерпела фиаско. Она хотела запретить мне упоминать о ее сотрудничестве с Виктором Медведчуком.

После того, как Тимошенко не удалось получить быстрое решение сперва в Печерском, а затем в Подольском суде Киева, она решила пойти на хитрость. Лидер “Батькивщины” обратилась с ходатайством в суд, чтобы на период до окончательного вердикта запретить мне вообще как-либо говорить о сговоре Тимошенко и Медведчука. Другими словами, попыталась на стадии досудебного обеспечения иска решить спор по сути.

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Возможно, в период рассвета адвокатской школы Власенко такие номера проходили, но теперь уже нет. Сперва Подольский суд отправил Тимошенко куда подальше. А теперь вот Тимошенко проиграла Киевский апелляционный суд. Коллегия из трех судей отказала ей. Это значит, что нет никаких препятствий говорить о том, что Тимошенко и Медведчук уже не первый год являются стратегическими партнерами.

Ну и я с нетерпением жду лично Юлию Тимошенко на ближайшем заседании Подольского суда для рассмотрения ее претензий по сути. Начало в этот четверг, 10 июня в 12:00.

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