Тимошенко обратилась к Блинкену с призывом помочь Украине с вакцинами от COVID-19

Глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко обратилась к США с просьбой как можно быстрее помочь Украине приобрести качественные вакцины Pfizer для защиты украинцев в условиях пандемии коронавируса.

Об этом она сказала во время встречи с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем по политическим вопросам Викторией Нуланд и исполняющим обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филиппом Рикером, передает пресс-служба политсилы.

"Сегодня очень сложная ситуация в борьбе с COVID-19. Мы наблюдаем серьезное отставание в темпах вакцинации украинцев. Я обращаюсь к президенту и правительству США с просьбой как можно быстрее помочь приобрести качественные вакцины Pfizer для защиты наших граждан. Нет ничего важнее здоровья и жизни людей", – подчеркнула Тимошенко.

Стороны также обсудили ситуацию в Украине и отношения между нашим государством и США. Отдельное внимание было уделено путям прекращения войны на Востоке Украины и возвращению оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Встреча состоялась в рамках общения Энтони Блинкена, Виктории Нуланд и Филиппа Рикера с председателем Верховной Рады Украины и лидерами парламентских фракций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину с официальным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Его самолет сел в Борисполе вечером 5 мая, однако все встречи с руководством нашего государства запланированы на 6 мая.