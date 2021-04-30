Тимошенко не зря бьет тревогу: все политики должны поддержать референдум "Батьківщини" и защитить землю, – эксперт

Референдум в защиту земли, который сегодня "Батьківщина" помогает организовать людям, станет своеобразным тестом для режима президента Владимира Зеленского на иммунитет от узурпации власти и последней конституционной возможностью заставить "слуг народа" отменить решения, которые не поддерживают украинцы.

Об этом в своей статье "Референдум по земле как тест для режима Зеленского" на "Политком" пишет известный политолог Виталий Кулик.

"Сегодня тот день, когда нужно отбросить партийные знамена и начать движение в защиту земли. Статьей 13 Конституции Украины установлено, что земля является объектом права собственности украинского народа. Следовательно, вопрос продажи земли является вопросом конституционным и требует всенародного опроса! Референдум, который организовывают люди при поддержке партии "Батьківщина", действительно является возможностью повлиять на эту власть", – констатировал аналитик.

Изменения в Земельный кодекс, которые поддержали представители всех партий, кроме "Батьківщини", эксперт называет "навязанными извне условиями получения $ 700 млн очень дешевой кредитной поддержки от Всемирного банка, которая нужна непрофессиональному Кабмину для латания бюджетных дыр". Платят за это – самым ценным, что осталось у государства.

"Можно полностью согласиться с лидером "Батьківщини" Юлией Тимошенко о том, что "принятый сегодня закон (законопроект №2194) снял последние предохранители от распродажи земли иностранцам. Это означает, что нам больше не будет принадлежать не только земля. Украинцам не будут принадлежать урожаи, доходы от своей земли, народу не будет принадлежать ничего на нашей земле и даже под ней", – цитирует эксперт Юлию Тимошенко.

Референдум, который сегодня организует "Батьківщина", также станет для власти тестом на способность слышать людей, абсолютное большинство которых против распродажи земли, считает политический эксперт.

"Сегодня многие эксперты указывают, что Банковая герметизируется, "слуги" перестают воспринимать критику, а сам президент окончательно потерял чувство реальности. Этим пользуется его ближайшее окружение, которое готово распродать страну и бежать в какой-то тропический "ростов". Вот референдум и может стать тестом на то, есть ли жизнь на Банковой, или там все давно полный ермак..." – заключает Кулик.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №2194, которым разрешила продажу земли иностранцам, отменила запрет на продажу ценных земель и снятие верхнего плодородного слоя, позволила передавать и продавать право аренды без согласования с владельцем пая, предоставила преимущественное право на покупку земли лицам, занимающимся добычей полезных ископаемых и др. Единственной фракцией, которая не дала за изменения в Земельный кодекс ни одного голоса, была "Батьківщина" Юлии Тимошенко. Лидер партии назвала это голосование черным днем в истории Украины, а референдум – единственным способом защитить землю от распродажи.