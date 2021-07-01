Тимошенко: мы проведем "земельный" референдум и добьемся решения Конституционного суда

С 1 июля в Украине начал действовать закон о распродаже сельскохозяйственной земли. Однако команда "Батьківщины" с не менее 70% украинцев, выступающих против, не намерены сдаваться и планируют провести "земельный" референдум и добиться решения Конституционного суда.

Об этом заявила Председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны парламента. Она напомнила, что закон нарушает ряд статей Конституции Украины (посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"С сегодняшнего дня, с 1 июля начинает действовать антиконституционный закон о распродаже сельскохозяйственной земли. Этот закон нарушает по меньшей мере 22 статьи Конституции Украины. Он предусматривает прямо с 1 июля право банкам с иностранными инвестициями, то есть иностранцам, владеть сельскохозяйственной землей. Прекращается право постоянного пользования землей для наших аграриев, то есть украинское фермерство вычеркивается из жизни. Начинает действовать аукцион, где деньги, а не национальные интересы и не развитие фермерства, будут решать, кому будет принадлежать земля и кому она будет приносить прибыль", – подчеркнула Тимошенко.

Видео дня

Она напомнила, что принятыми монобольшинством изменениями в Земельный кодекс владельцам земли разрешается снимать верхний слой черноземов. В то же время государство Украина лишается любых контрольных функций за использованием земли.

"Весь пакет законов позволяет развиваться большим спекулянтам и монополиям. По сути, "слуги народа" превратили нашу землю на заработки для иностранных и собственных олигархических корпораций", – возмутилась лидер "Батькивщины".

Однако, по ее словам, команда "Батькивщины" и украинцы, которые против распродажи черноземов, конституционными методами будут защищать украинскую землю.

"Президент Украины и его окружение запретили людям проводить на эту тему референдум через свое представительство в ЦИК и полностью разрушили Конституционный суд для того, чтобы не позволить принять решение об антиконституционности закона о земле. Наша команда и 70% украинцев не сдаемся. Мы все равно проведем референдум и добьемся решения КСУ. Мы не позволим распродать землю!" – заверила Тимошенко.