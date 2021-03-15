Тимошенко: 'Батьківщина' готова создать коалицию со 'слугами'

"Батьківщина" готова создать коалицию со "слугами народа", если президент Владимир Зеленский согласен изменить стратегию управления Украиной.

Об этом глава партии Юлия Тимошенко 15 марта заявила в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24". Она отметила, что ее предложение находится "на столе" у монобольшинства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы были инициаторами этого (коалиции), наша команда. Потому что я вижу, как выглядит бюджет: там такая пропасть, что вытягивать из нее придется тяжело и долго. Если президент готов изменить стратегию управления страной…, я готова стать рядом с ним и разделить ответственность. Вся моя команда готова", – подчеркнула Тимошенко.

Касательно стратегии, она пояснила, что, в частности, необходимо поднимать целые отрасли и заменить "логику реформирования системы здравоохранения".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский заявил об коалиционных переговорах между его партией и "Батьківщиной".

По его словам, стороны не могут договориться из-за требований Тимошенко: "Юлия Владимировна хочет все, ей не предлагают ничего. А все остальные вопросы согласованы".