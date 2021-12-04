Экс-министр Милованов женился: детали и фото свадьбы 46-летнего политика

Дарья Дурова
Политика
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Свадьба Тимофея Милованова

Внештатный советник главы Офиса президента Украины, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов женился на своей избраннице Наталье. Свадьба состоялась в субботу, 4 декабря.

Фотографиями торжества поделился в Facebook Евгений Шевченко, глава комитета по развитию ХоРеКа в Союзе украинских предпринимателей. Кадры, сделанные во время церемонии, также публиковал бывший главный редактор Liga.net Борис Давыденко. "Они это сделали!" – написал он.

Свадьба Милованова
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Как заявил Шевченко, все гости на свадьбе были вакцинированными от коронавируса. Где именно политик отпраздновал важное событие, не уточняется.

Молодожены с бокалами
Милованов не раскрывал личность избранницы

На фото видно, что политик выбрал для свадьбы классический черный костюм, а невеста – сияющее длинное платье белого цвета. Пара позировала на фоне елок, украшенных огоньками.

Тимофей Милованов женился

Среди гостей торжества также были руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский, главный редактор "НВ" Виталий Сыч, экс-президент "Киевстара" Петр Чернышев, заместитель министра экономики Тарас Качка.

Гости на празднике

Известно, что для 46-летнего президента Киевской школы экономики и эксминистра это второй брак. Личность своей возлюбленной он не раскрывал.

С первой супругой, гражданкой США, Милованов прожил четыре года – с 2004 по 2008-й.

Для Милованова это вторая свадьба

Отметим, что незадолго до торжества в эфире телеканала "Наш" Милованов говорил, что на выходных он женится. Тогда он пригласил журналистов сделать расследование об этом.

"Я всех приглашаю, все службы, которые будут проверять, расследователей и т.д., приглашаю посмотреть, кто приедет, что сделает... Приезжайте, сделайте расследование о моей свадьбе, я вам все чеки покажу. Где заработал – спросите", – сказал Милованов.

Пост о свадьбе политика

Как писал OBOZREVATEL, Милованов ранее заявил, что работа и жизнь в США ему ближе, чем в Украине. Чиновник назвал Штаты юридически своим домом, где у него "есть все".

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