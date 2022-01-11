Телеканал Рада случайно 'похоронил' спикера ВР Стефанчука: в соцсетях отреагировали. Видео

Парламентский телеканал Рада оконфузился, случайно "похоронив" главу Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Инцидент произошел во время прямого эфира во вторник, 11 января.

В частности, фотографией Стефанчука телеканал проиллюстрировал новость о смерти президента Европейского парламента Давида Сассоли. Об этом стало известно во время прямой трансляции эфира.

В прямом эфире в 13:06 на экране появилось соболезнование Стефанчука, справа в титрах огромными буквами было написано: "Внезапно умер", а над этой надписью крупным планом был изображен спикер парламента.

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Пользователи социальных сетей не смогли пройти мимо такой оплошности и сразу же принялись шутить на эту тему.

Кто-то воспринял такую ошибку за "хайп", кто-то указал на трудности эфирного дизайна, кто-то предложил дать премию титровальщику, а кто-то пошел дальше и провел параллель с недавним конфузом депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, когда тот вместо Рождества поздравил украинцев с Пасхой словами "Христос Воскрес".

Некоторые пользователи отметили, что на месте Стефанчука стали бы волноваться, "ведь в каждой ошибке есть только часть ошибки".

А некоторые напомнили, что в истории бывали случаи, когда на выдающихся государственных деятелей некрологи готовили заранее, чтобы не тратить время на подбор слов, когда кто-то из них внезапно умрет.

Кроме того, уже по традиции юзеры всемирной паутины начали создавать мемы.

Напомним, в 2019 году движение "ЧЕСТНО" опубликовало данные о том, что 120 нардепов получили 3,29 млн гривен компенсации за жилье. Среди них был и Стефанчук – он проживал в квартире площадью 101,8 кв.м, которая принадлежит Татьяне Ситарук. У жены политика до свадьбы была фамилия Ситарук, о чем свидетельствуют данные из соцсетей. По информации журналистов, Татьяна Ситарук является матерью супруги бывшего заместителя спикера парламента.

А летом 2021-го появилась информация, что Стефанчук строит роскошный особняк в селе Белогородка, который задекларировал как недостроенный объект. Стоимость дома политик оценил в 2,4 миллиона гривен, однако эксперты уверены: эта цифра очень занижена.