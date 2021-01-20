Друзі! Ми домовилися з урядом і представниками парламенту, що тарифи на опалення та гарячу воду в Україні до кінця опалювального сезону не підвищуватимуть.

Такої домовленості досягли під час урядової наради, ініційованої Асоціацією міст України, за участі прем"єр-міністра Дениса Шмигаля, мерів: Києва, Маріуполя – Вадима Бойченка, Кропивницького – Андрія Райковича, Вінниці – Сергія Моргунова, Кривого Рогу – Костянтина Павлова та першого заступника міського голови Харкова – Олександра Новака. В нараді також взяли участь представники НАК "Нафтогаз України", Офісу Президента України та депутати Верховної ради.

Нам вдалося досягти розуміння з центральною владою щодо необхідних кроків для недопущення кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів.

У понеділок має бути підписаний Меморандум між урядом, АМУ та представниками парламенту про алгоритм виведення сфери теплопостачання з кризової ситуації, спричиненої коливанням ціни на газ в Україні. Зокрема, - першочергових кроків щодо врегулювання питання різниці в тарифах на тепло, а також компенсації збитків підприємствам теплопостачання.

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