Таран: Украина должна получить План действий по членству в НАТО в 2021 году

Украине было бы важно получить План действий по членству в НАТО уже в 2021 году. Эта задача является первоочередным приоритетом украинской власти для укрепления обороноспособности страны.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что с 2014 года Украина много работает над тем, чтобы получить членство в НАТО. Предоставление этого статуса стране будет мощным ответом России на ее агрессию и эскалацию конфликта на востоке. Об этом говорится на сайте Минобороны.

"За последние 7 лет Украина очень много сделала на этом пути, что было засвидетельствовано предоставлением нам статуса Партнера НАТО с расширенными возможностями летом прошлого года. Главным элементом продолжения этого процесса мы видим получение Плана действий по членству в Альянсе в этом году. Это является первоочередным приоритетом Украинского политического руководства для укрепления обороноспособности нашего государства", – сказал Таран.

Он добавил, что РФ должна понять, что активизация ее агрессии получит реакцию со стороны международного сообщества:: "Наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества, в частности, стран с европейского и евроатлантического пространства по поддержке Украины, является ускорение выполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно нашего членства в Альянсе".

Министр обороны также отметил, что российская пропаганда и присутствие их военных у границы хотят посеять панику среди украинского населения. В то же время истинный мотив таких действий в том, чтобы усилить давление на Украину для уступок в переговорном процессе.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Reuters узнало у источников, близких к террористам на Донбассе и Кремлю, что Россия сосредоточила у границ Украины свои войска, чтобы продемонстрировать силу. Стягивание армии якобы не является подготовкой к вторжению.