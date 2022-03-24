Таких разрушений не было со времен Второй мировой, НАТО усилит поддержку Украины, – Столтенберг

Такой войны, которую Россия развязала против Украины, страны Европы не видели со времен Второй мировой. Но украинский народ отважно сражается с российскими оккупантами.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции 23 марта, перед саммитом Альянса в Брюсселе.

"То, что сейчас происходит в Украине, это ужасно больно. Мы видим человеческие страдания, разрушения в масштабах, которые мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны", – сказал генсек.

Он подчеркнул, что украинцы мужественно защищаются от армии Путина. "И именно поэтому мы усиливаем нашу поддержку", – сообщил Столтенберг.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО рассматривается возможность передачи Украине специального оборудования, которое поможет защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

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