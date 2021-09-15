Табах рассказал, что может дать Украине статус союзника США вне НАТО: к цели нужно идти с умом

В качестве альтернативы получения ПДЧ в НАТО, который для Украины сегодня представляет довольно туманные перспективы, Киев должен работать над статусом союзника США вне Альянса (MNNA). Это позволит усилить дипломатические и политические позиции на фоне агрессии России, но не обеспечит прямое военное вовлечение со стороны членов НАТО.

Об этом в интервью "ТСН" рассказал капитан первого ранга ВСУ США в отставке Гарри Табах. Он обратил внимание, что главными защитниками Украины от внешних угроз должны оставаться сами граждане страны и ее патриоты.

"Я часто говорю, допустим, что бы ни говорили о Коломойском (украинский бизнесмен и олигарх, – ред), я думаю, если бы он не организовался так быстро, не сколотил бы боевые отряды, россияне бы взяли Днепр, они бы там были, это было в их планах. Он поломал эти планы. Многие говорят, он спасал свой бизнес. Неважно. Мы все для чего-то что-то делаем. Спасти свою семью, бизнес – но при этом делаем правильные вещи и спасаем других. Вот Шиндлер (главный герой фильма Стивена Спилберга "Список Шиндлера", – ред), например, тоже первоначально не собирался спасать евреев", – указал американский военный.

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Табах указал, что последние годы в статусе MNNA находился Афганистан, но это никак не спасло афганский народ. Пожалуй, даже наоборот, по мнению капитана ВСУ США, только ускорил разрушительные последствия в ситуации с талибами.

"Я согласен с президентом Владимиром Зеленский, который утверждает, что к воссоединению с НАТО нужно относиться с умом. Вы выстоите, придете к этой цели. Однако вы должны понимать, как это работает: Дадут денег, но что-то потребуют обратно. За эти деньги вам придется расплатиться. Или вернуть с процентами, или расплачиваться жизнями ваших молодых ребят. США ежедневно нес растраты на Афганистан в сумме 300 млн долларов. Представляете, если бы такие суммы выделялись Украине?", – заключил Табах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гарри Табах поделился личными воспоминаниями о самом крупном террористическом акте в истории США 11 сентября 2001 года.