Нардепы рассказали, куда поедут и как проведут трехдневные выходные к 8 марта

Антонина Карташева
Антонина Карташева
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Нардепы рассказали, куда поедут и как проведут трехдневные выходные к 8 марта

Международный женский день 8 марта в этом году принесет украинцам дополнительный выходной в понедельник.

В связи с этим OBOZREVATEL решил узнать, планируют ли отдыхать народные депутаты, куда поедут и как собираются праздновать.

Если коротко:

  • У нардепов разное отношение к празднику 8 марта, некоторые принципиально не празднуют;

  • Отдыхать будут не все, многие планируют поработать в этот день;

  • Группа "Слуг народа" поедет на выходные в Турцию, где помимо работы выделит время на отдых

  • Команда "Голоса" планирует отправиться на восток Украины с презентацией своей стратегии

Креативно-интеллектуальный сюрприз

"Учитывая, что несколько лет до этого у моей жены был цветочный бизнес, 8 марта был самым сложным днем в ее работе. Было множество поставок, которые я тоже, в том числе когда и стал народным депутатом, помогал ей делать. В этом году она решила стать врачом, учится. Наконец это будет праздник. Готовлю сюрприз, пока не могу сказать какой. Он будет не материальный, а более креативно-интеллектуальный. Надеюсь, что весь день проведу с ней", – рассказал председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Нардеп Железняк с женой.
Поездка в Турцию

"В этом году у депутатов моей депутатской группы (10 человек) будет командировка в Турцию, Стамбул. Мы будем иметь довольно интересную программу, в частности запланирована встреча с Вселенским патриархом. Будем рады ему также передать лично приглашение в Украину... Это командировка, но мы едем за собственный счет. Конечно, воспользуемся возможностями и в выходной день посетим главные достопримечательности", – сказала заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Ждет сюрприз от мужа

"У меня все просто – шестого марта у меня день рождения, который всю жизнь медленно в весне, цветах и пожеланиях превращается в восьмое марта! Поэтому начинаем праздновать шестого - планирую с семьей в ближайшем кругу, а восьмого обычно поздравляем наших мам, сестер. Не исключаю, что в этом году в день рождения муж сделает сюрприз и на трехдневные выходные мы куда-то поедем. Пока не знаю подробностей, ведь это сюрприз и узнаю только шестого с утра", – рассказала нардеп "Слуги народа" Елена Мошенец.

Готовят поездку на Восток Украины

"Идя в политику думала, что будет больше свободного времени. Но на самом деле все наоборот, поэтому праздник весны в этом году я проведу за работой. Команда "Голоса" готовится к третьей части нашего всеукраинского тура – презентации национального плана Голоса-2021. Мы уже посетили запад Украины, юг и на следующей неделе едем на восток представлять нашу стратегию ячейкам партии, общине и местной власти", – поделилась нардеп Кира Рудик.

Никогда не празднует, никого не поздравляет

"8 марта я не праздную и никого с этим днем не поздравляю. Потому что исторические истоки и смысл этого праздника сегодня полностью забыты. С 1911 года это был день женских маршей за право голоса на выборах и право на труд, но сегодня 8 марта приобрело совершенно противоположный, дискриминационный характер в виде праздника "женского пола", "женской красоты" и "женской гендерной роли". Однако, наличие дополнительного выходного дня важно для общественного благополучия. Поэтому, в случае отмены статуса государственного праздника "8 марта", имеет быть определен другой выходной день на замену. Выходные использую для встреч с друзьями", – рассказал нардеп "Слуги народа" Алексей Жмеренецький.

Нардеп Жмеренецкий рассказал почему не празднует 8 марта.

Итак, народные депутаты имеют разные планы на праздник. Например глава финансового комитета Даниил Гетманцев пойдет на прямой эфир, нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко поедет на море – к родным в Одессу.

Как сообщал OBOZREVATEL раньше:

  • В марте 2021 года в Украине будет 9 официальных выходных. Один из них, понедельник, 8 марта, является дополнительным, предусмотренным действующим законодательством в связи с празднованием Международного женского дня.

  • Погода в Украине в Международный женский день, 8 марта, будет холодной и мокрой – днем температура опустится до -3 градусов.

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