Нардепы рассказали, куда поедут и как проведут трехдневные выходные к 8 марта

Международный женский день 8 марта в этом году принесет украинцам дополнительный выходной в понедельник.

В связи с этим OBOZREVATEL решил узнать, планируют ли отдыхать народные депутаты, куда поедут и как собираются праздновать.

Если коротко:

У нардепов разное отношение к празднику 8 марта, некоторые принципиально не празднуют;

Отдыхать будут не все, многие планируют поработать в этот день;

Группа "Слуг народа" поедет на выходные в Турцию, где помимо работы выделит время на отдых

Команда "Голоса" планирует отправиться на восток Украины с презентацией своей стратегии

"Учитывая, что несколько лет до этого у моей жены был цветочный бизнес, 8 марта был самым сложным днем в ее работе. Было множество поставок, которые я тоже, в том числе когда и стал народным депутатом, помогал ей делать. В этом году она решила стать врачом, учится. Наконец это будет праздник. Готовлю сюрприз, пока не могу сказать какой. Он будет не материальный, а более креативно-интеллектуальный. Надеюсь, что весь день проведу с ней", – рассказал председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"В этом году у депутатов моей депутатской группы (10 человек) будет командировка в Турцию, Стамбул. Мы будем иметь довольно интересную программу, в частности запланирована встреча с Вселенским патриархом. Будем рады ему также передать лично приглашение в Украину... Это командировка, но мы едем за собственный счет. Конечно, воспользуемся возможностями и в выходной день посетим главные достопримечательности", – сказала заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"У меня все просто – шестого марта у меня день рождения, который всю жизнь медленно в весне, цветах и пожеланиях превращается в восьмое марта! Поэтому начинаем праздновать шестого - планирую с семьей в ближайшем кругу, а восьмого обычно поздравляем наших мам, сестер. Не исключаю, что в этом году в день рождения муж сделает сюрприз и на трехдневные выходные мы куда-то поедем. Пока не знаю подробностей, ведь это сюрприз и узнаю только шестого с утра", – рассказала нардеп "Слуги народа" Елена Мошенец.

"Идя в политику думала, что будет больше свободного времени. Но на самом деле все наоборот, поэтому праздник весны в этом году я проведу за работой. Команда "Голоса" готовится к третьей части нашего всеукраинского тура – презентации национального плана Голоса-2021. Мы уже посетили запад Украины, юг и на следующей неделе едем на восток представлять нашу стратегию ячейкам партии, общине и местной власти", – поделилась нардеп Кира Рудик.

"8 марта я не праздную и никого с этим днем не поздравляю. Потому что исторические истоки и смысл этого праздника сегодня полностью забыты. С 1911 года это был день женских маршей за право голоса на выборах и право на труд, но сегодня 8 марта приобрело совершенно противоположный, дискриминационный характер в виде праздника "женского пола", "женской красоты" и "женской гендерной роли". Однако, наличие дополнительного выходного дня важно для общественного благополучия. Поэтому, в случае отмены статуса государственного праздника "8 марта", имеет быть определен другой выходной день на замену. Выходные использую для встреч с друзьями", – рассказал нардеп "Слуги народа" Алексей Жмеренецький.

Итак, народные депутаты имеют разные планы на праздник. Например глава финансового комитета Даниил Гетманцев пойдет на прямой эфир, нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко поедет на море – к родным в Одессу.

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