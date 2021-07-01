Сюмар о законе про деолигархизацию: это плохая и нечестная комедия, которая напоминает фарс

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что закон о деолигархизации, за который проголосовали нардепы, является "нечестной комедией". Из нее планируют сделать целый сериал для удержания рейтинга.

Выступая с трибуны Верховной Рады в пятницу, 1 июля, она назвала деолигархизацию большой коррупционной схемой.

"Люди, которые сегодня у власти, специализировались на том, что снимали комедии, и продолжают делать это дальше. Только если раньше комедия с Киркоровым называлась "Любовь в большом городе", то то, что сейчас будет происходить, можно назвать "Любовь с большими парнями" за большие деньги. Почему? Потому что весь этот закон всего напоминает мега коррупционную схему по принципу "вход рубль – выход десять", – говорит Сюмар.

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По убеждению нардепа, "олигархи радостно проголосуют за этот закон".

"Потому что они очень хорошо знают, что это всего лишь игра. Игры для электората. И завтра те же олигархи будут дальше получать свои сверхприбыли. Потому что дальше власть просто поднимет тарифы, и люди, миллионы украинцев, которые будут смотреть шоу по телевизору, будут тем самым олигархам платить более высокие тарифы", – прогнозирует Сюмар.

По ее словам, это плохая и нечестная комедия, которая напоминает фарс.

"Так как и борьба с контрабандой, миллиард деревьев и подобные пустые и фейковые вещи. Для того, чтобы бороться с олигархами, надо принимать антимонопольное законодательство, надо не брать людей олигархов в списки депутатов и не назначать этих людей министрами. Но этого не будет. Будет шоу "деолигархизация на всех телеканалах страны", – резюмирует Виктория Сюмар.

Как известно, три оппозиционные фракции – "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батьківщина" разработали совместный законопроект для борьбы с олигархией (5599-1).

"Мы предлагаем сделать такой закон, который действительно избавит Украину и олигархата, и коррупции и влияния этих людей на политику, политические процессы, незаконного влияния на средства массовой информации, на незаконное обогащение. В нашем законопроекте совершенно четко требуется от Антимонопольного комитета следить за соблюдением законодательства. Те, кто его не соблюдают, по предложению Антимонопольного комитета попадают под специальную процедуру, которую проводит и контролирует НАПК. Мы для того и создали антикоррупционные органы, чтобы предоставить им полномочия бороться и с коррупцией и с олигархатом", – отметил автор законопроекта народный депутат Николай Княжицкий.