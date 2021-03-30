Сюмар дважды назвала Путина "х**лом" с трибуны Верховной Рады. Видео

Нардеп от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар назвала президента России Владимира Путина "х**лом" с трибуны Верховной Рады Украины.

Это произошло во вторник, 30 марта, на внеочередном заседании парламента во время выступления народной избранницы. Фрагмент ее речи опубликовала пресс-служба "ЕС" на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сюмар сказала, что "посмотрела кино" от Нацполиции (она имела ввиду расследование о погромах Офиса президента сторонниками Сергея Стерненко) и "услышала там самое страшное – Путин х**ло".

Виктория Сюмар за трибуной ВР Скриншот видео

После такого высказывания народного депутата в зале поднялся шум, но политик продолжила свою речь. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков перебил ее и сделал женщине замечание.

"Коллеги! Уважаемые коллеги! Давайте выбирать выражения в стенах Верховной Рады", – сказал он под выкрики парламентариев из зала.

Сюмар на это не отреагировала и еще раз повторила известное выражение.

"Коллеги, видите, возражения вызывает "Путин х**ло". А я это могу повторить на самом деле, понимаете. И кино Нацпол вам это сказал..." – продолжила выступать Сюмар.

Информация о народной избраннице на сайте Рады itd.rada.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, популярной песне о главе РФ исполнилось семь лет. Так, 30 марта 2014 года болельщики "Металлиста" и "Шахтера" впервые исполнили хит под названием "Путин – х**ло", который стал знаменитым не только в Украине, но и за ее пределами.