Сюмар двічі назвала Путіна "х**лом" із трибуни Верховної Ради. Відео

Нардепка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар назвала президента Росії Володимира Путіна "х**лом" із трибуни Верховної Ради України.

Це сталося у вівторок, 30 березня, на позачерговому засіданні парламенту під час виступу народної обраниці. Фрагмент її промови опублікувала пресслужба "ЄС" на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сюмар сказала, що "подивилася кіно" від Нацполіції (вона мала на увазі розслідування про погроми Офісу президента прихильниками Сергія Стерненка) і "почула там найстрашніше – Путін х**ло".

Вікторія Сюмар за трибуною ВР Скриншот відео

Після такого висловлювання народної депутатки в залі піднявся шум, але політикиня продовжила свою промову. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков перебив її і зробив жінці зауваження.

"Колеги! Шановні колеги! Давайте вибирати висловлювання в стінах Верховної Ради", – сказав він під вигуки парламентаріїв із залу.

Сюмар на це не відреагувала та ще раз повторила відомий вислів.

"Колеги, бачите, заперечення викликає "Путін х**ло". А я це можу повторити насправді, розумієте. І кіно Нацпол вам це сказав..." – продовжила виступати Сюмар.

Інформація про народну обраницю на сайті Ради itd.rada.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярній пісні про главу РФ виповнилося сім років. Так, 30 березня 2014 року вболівальники "Металіста" та "Шахтаря" вперше виконали хіт під назвою "Путін – х**ло", який став знаменитим не тільки в Україні, а й за її межами.