Сюмар назвала главные просчеты власти по вакцинации в Украине

Самый большой и самый трагический провал этой власти – это вакцинация. Об этом в Facebook пишет народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

"Собственно, именно этот процесс и показал реальную возможность" чемпионов по борьбе с коронавируса ", которые:

не удосужились просчитать третью волну пандемии и рекламировали Буковель, когда в Британии бушевал новый штамм.

не выделили средства в фонд разработки вакцин и остались в хвосте крупнейшей мировой очереди. Они в это время клали асфальт;

ничего не сделали для производства вакцины в Украине. Хотя бы для внутренних нужд. И даже боятся заикаться об этом.

не смогли договориться с производителями самых технологичных вакцин с наименьшим количеством побочных эффектов Pfaizer и Moderna.

в конце концов, не смогли развернуть сеть вакцинации и организовать понятный ее порядок ", – перечисляет Сюмар.

"Зато пятьсот миллионов раз смогли соврать о том, как украинская оппозиция "мешает Индии возобновить экспорт вакцин". Солгать на уровне председателя комитета Рады и наблюдательного Укрзализницы (который у нас наиболее осведомленный во всех вопросах)", – констатирует Виктория Сюмар.

"Смешно и стыдно. Ребята, вам время осознать: вакцины становятся главным инструментом политики и дипломатии. И "величайшие лидеры современности" будут определяться способностью обеспечить разработку, производство и проведение вакцинаций, а не интервью придворных жополиз", – отмечает депутат.

Время осознать, что первая волна вакцинации не будет последней, отмечает Виктория Сюмар: "по мнению израильтян, прививаться вероятно придется раз в полгода ... Как долго держатся антитела после повторной болезни или вакцинации пока не знает никто. Но логично, что антитела от вакцины не будут длительнее чем антитела переболевших".

"Время осознать, что та же Индия (и Китай с Россией тоже) уже используют вакцины для усиления своих геополитических позиций. И та же Индия не остановила поставки в соседние страны, которые являются ее важными партнерами", – констатирует Сюмар.

"Время осознать, что вы уже не комики-пиарщики, а политики и власть, ответственные за жизнь и здоровье украинцев. И что мир, который жил по формуле" хлеба и зрелищ ", теперь живет в формуле" вакцины-хлеба-зрелищ "... без вакцин не стоит надеяться на "хлеб", потому что экономика точно хочет видеть свет в конце тоннеля и не видит. А без вакцин и без хлеба – зрелищные видосики нам не помогут. и так, мы тут с вами в одной лодке, к сожалению ", – замечает представитель "ЕС".

"Спасательная соломинка" в виде обвинений оппозиции на фоне этого коронавирусного шторма не поможет. Придется грести. И обеспечить вакцины и вакцинацию. Или уходить", – резюмирует Сюмар.

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