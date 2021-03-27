Сюмар назвала головні прорахунки влади щодо вакцинації в Україні

Найбільший і найтрагічніший провал цієї влади – це вакцинація. Про це у Facebook пише народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар.

"Власне, саме цей процес і показав реальну спроможність "чемпіонів по боротьбі з коронавірусом", які:

не спромоглися прорахувати третю хвилю пандемії і рекламували Буковель, коли в Британії вирував новий штам.

не виділили кошти в фонд розробки вакцин і залишилися в хвості найбільшої світової черги. Вони в цей час клали асфальт;

нічого не зробили для виробництва вакцини в Україні. Бодай для внутрішніх потреб. І навіть бояться заїкатися про це.

не змогли домовитися з виробниками найтехнологічніших вакцин з найменшою кількістю побічних ефектів Pfaizer і Moderna.

зрештою, не змогли розгорнути мережу вакцинації і організувати зрозумілий її порядок", – перераховує Сюмар.

"Зате п’ятсот мільйонів разів спромоглися збрехати про те, як українська опозиція "заважає Індії відновити експорт вакцин". Збрехати на рівні голови комітету Ради та наглядової Укрзалізниці (яка в нас найбільш обізнана у всіх питаннях)", – констатує Вікторія Сюмар.

"Смішно і соромно. Хлопці, вам час усвідомити: вакцини стають головним інструментом політики і дипломатії. І "найвеличніші лідери сучасності" будуть визначатися спроможністю забезпечити розробку, виробництво і проведення вакцинацій, а не інтерв’ю придворних жополизів", – наголошує депутатка.

Час усвідомити, що перша хвиля вакцинації не буде останньою, зауважує Вікторія Сюмар: "на думку ізраїльтян, щеплюватися ймовірно доведеться раз на півроку… Як довго тримаються антитіла після повторної хвороби чи вакцинації поки не знає ніхто. Але логічно, що антитіла від вакцини не будуть триваліші за антитіла перехворілих".

"Час усвідомити, що та ж Індія (і Китай з Росією теж) вже використовують вакцини для посилення своїх геополітичних позицій. І та ж Індія не зупинила поставки в сусідні країни, які є її важливими партнерами", – констатує Сюмар.

"Час усвідомити, що ви вже не коміки-піарники, а політики та влада, відповідальні за життя та здоров’я українців. І що світ, який жив за формулою "хліба та видовищ", тепер живе у формулі "вакцини-хліб-видовища"… Без вакцин не варто сподіватися на "хліб", бо економіка точно хоче бачити світло в кінці тунелю і не бачить. А без вакцин і без хліба – видовищні відосіки нам не допоможуть. І так, ми тут з вами в одному човні, на жаль", – зауважує представниця "ЄС".

"Рятувальна соломинка" у вигляді звинувачень опозиції на фоні цього коронавірусного шторму не допоможе. Доведеться гребти. І забезпечити вакцини і вакцинацію. Або йти", – резюмує Сюмар.

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