Сытника обязали восстановить незаконно уволенного руководителя подразделения детективов Кареева

Шестой апелляционный административный суд отменил приказ директора НАБУ Артема Сытника об увольнении руководителя Второго подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, возобновил его в должности и обязал выплатить 629 тыс. грн компенсации.

Об этом стало известно из постановления суда от 17 марта 2021 по делу №640 / 11970/20, передают "Українські новини".

Ранее руководитель Второго подразделения детективов публично обвинил директора НАБУ в злоупотреблении служебным положением и нарушении законов.

"Начиная с 2017 я стал замечать, что Сытник является нечистоплотным по отношению к занимаемой должности. Это подтвердилось конкретными фактами – "слитие" информации о запланированных обысках, негласные следственные розыскные действия в рамках уголовных производств, подыгрывание фигурантам уголовных производств, лоббирование их интересов, использованием админресурса и своего кумовского окружения в руководстве НАБУ и в Специализированной антикоррупционной прокуратуре с целью противодействия расследованию", – заявлял Кареев в эфире телеканала НАШ.

Кроме того, Кареев утверждал, что Сытник вместе со своим кумом Андреем Калужинским – руководителем Главного подразделения детективов НАБУ – участвует в системных коррупционных действиях.

"Фигуранты расследования покушения на рейдерский захват агрохолдинга "Агрейн" через жену Сытника Анну обратились к нему, чтобы остановить расследование. После этого на стороне фигурантов появился адвокат Денис Сидоренко, который вместе с Сытником работал в адвокатском объединении "Юридические гарантии". После этого детектив моего подразделения идет вручать повестку одному из руководителей органов прокуратуры, который тоже фигурировал в расследовании. В прокуратуре детектива восприняли как человека Сытника, и в ходе разговора детектив узнал, что Сытник присылал Дениса Сидоренко к этому руководителю с целью согласовать план противодействия расследованию, так как должностные лица прокуратуры также были фигурантами этого уголовного производства", – также заявил Кареев.