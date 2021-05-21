Гости "Свободы слова Савика Шустера" обсудят увольнение Степанова в разгар пандемии и конфликт Зеленского и Кличко
В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят кадровые перестановки в Кабинете министров Украины, а также деятельность президента Владимира Зеленского. Прямой эфир программы начнется в пятницу, 21 мая, в 21:00.
Выпуск, названный "Удар президента", можно будет увидеть на телеканале "Украина", а также в интернете @shusteronline (чтобы посмотреть видео трансляции, доскролльте страницу до конца).
В студии традиционно развернется острая дискуссия о таких актуальных вопросах:
Уголовные дела и обыски в столице: что происходит между Виталием Кличко и Владимиром Зеленским?
Каким образом президент планирует выиграть бой с олигархами?
Замена министров: можно ли увольнять главу Минздрава в разгар эпидемии?
Гостями студии станут:
Виталий Кличко, мэр Киева;
Валентин Мондриевский, заместитель председателя КГГА;
Владимир Бондаренко, заместитель городского головы Киева, секретарь Киевского городского совета;
Вадим Мельник, председатель Государственной фискальной службы Украины;
Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
Сергей Власенко, народный депутат, ВО "Батьківщина", член Комитета ВР Украины по вопросам правовой политики;
Елена Шуляк, народный депутат "Слуги народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
Олег Волошин, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
Давид Сакварелидзе, заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);
Александр Данилюк, секретарь СНБО;
Ольга Голубовская, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины.
Как ранее писал OBOZREVATEL, 20 мая на госпредприятии "Антонов" в Киеве Зеленский провел пресс-конференцию, отчитавшись о двух годах пребывания в должности. В большом ангаре среди нескольких недостроенных украинских самолетов, в частности "Мрія", гарант отметил: его команда стремится построить страну мечты без войны и олигархов. О том, что говорил глава украинского государства, читайте в нашем материале.