Гости "Свободы слова Савика Шустера" обсудят увольнение Степанова в разгар пандемии и конфликт Зеленского и Кличко

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят кадровые перестановки в Кабинете министров Украины, а также деятельность президента Владимира Зеленского. Прямой эфир программы начнется в пятницу, 21 мая, в 21:00.

Выпуск, названный "Удар президента", можно будет увидеть на телеканале "Украина", а также в интернете @shusteronline (чтобы посмотреть видео трансляции, доскролльте страницу до конца).

В студии традиционно развернется острая дискуссия о таких актуальных вопросах:

Уголовные дела и обыски в столице: что происходит между Виталием Кличко и Владимиром Зеленским?

Каким образом президент планирует выиграть бой с олигархами?

Замена министров: можно ли увольнять главу Минздрава в разгар эпидемии?

Гостями студии станут:

Виталий Кличко, мэр Киева;

Валентин Мондриевский, заместитель председателя КГГА;

Владимир Бондаренко, заместитель городского головы Киева, секретарь Киевского городского совета;

Вадим Мельник, председатель Государственной фискальной службы Украины;

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

Сергей Власенко, народный депутат, ВО "Батьківщина", член Комитета ВР Украины по вопросам правовой политики;

Елена Шуляк, народный депутат "Слуги народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Олег Волошин, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";

Давид Сакварелидзе, заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);

Александр Данилюк, секретарь СНБО;

Ольга Голубовская, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 20 мая на госпредприятии "Антонов" в Киеве Зеленский провел пресс-конференцию, отчитавшись о двух годах пребывания в должности. В большом ангаре среди нескольких недостроенных украинских самолетов, в частности "Мрія", гарант отметил: его команда стремится построить страну мечты без войны и олигархов. О том, что говорил глава украинского государства, читайте в нашем материале.