Свобода слова Савика Шустера: политики обсудят газовый террор украинцев. Анонс
Сегодня, 15 октября в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят кризисные политические и экономические вопросы.
Как действительно чувствует себя Саакашвили и когда его отпустят на свободу? Почему области объявляют чрезвычайную газовую ситуацию и будет ли тепло в домах украинцев этой зимой? Кроме того, затронут тему статьи Медведева: почему сейчас и как она изменит отношения "Украина-Россия"? Против кого направлены новые санкции СНБО и будут ли они эффективны?
Эфир "Зима близко" начнется в 21:00. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина", YouTube, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
В студии состоится острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Михеил Саакашвили в тюрьме, грузины на улице: прямое включение доктора Саакашвили о состоянии здоровья политика!
Статья Медведева о руководстве Украины: почему сейчас?
Новые санкции СНБО: против кого на этот раз?
Рекордно дорогой газ: не замерзнем ли мы этой зимой?
Гости студии:
Алексей Данилов - секретарь
Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Юлия Тимошенко - лидер партии
Всеукраинское объединение "Батькивщина";
Ирина Верещук - народный депутат,
"СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента
по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
Алексей Гончаренко - народный депутат,
"Европейская Солидарность";
Евгений Мураев - лидер партии "НАШИ";
Андрей Коболев - глава правления
НАК "Нафтогаз Украины" (2014 – апрель 2021);
Мария Мезенцева - народный депутат,
"СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам евроинтеграции;
Леся Забуранная - народный депутат,
"СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам бюджета;
Давид Сакварелидзе - заместитель
генерального прокурора Украины (2015-2016);
Юрий Бутусов - главный
редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
Андрей Илларионов - старший научный сотрудник
Центра политики безопасности (Вашингтон, США),
советник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам (2000-2005);
Нико Кипшидзе - врач Михаила Саакашвили.
Они говорят, а решает народ. Трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=1bHcpz1DdjM