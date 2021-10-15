Свобода слова Савика Шустера: политики обсудят газовый террор украинцев. Анонс

Сегодня, 15 октября в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят кризисные политические и экономические вопросы.

Как действительно чувствует себя Саакашвили и когда его отпустят на свободу? Почему области объявляют чрезвычайную газовую ситуацию и будет ли тепло в домах украинцев этой зимой? Кроме того, затронут тему статьи Медведева: почему сейчас и как она изменит отношения "Украина-Россия"? Против кого направлены новые санкции СНБО и будут ли они эффективны?

Эфир "Зима близко" начнется в 21:00. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина", YouTube, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Видео дня

В студии состоится острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Михеил Саакашвили в тюрьме, грузины на улице: прямое включение доктора Саакашвили о состоянии здоровья политика!

Статья Медведева о руководстве Украины: почему сейчас?

Новые санкции СНБО: против кого на этот раз?

Рекордно дорогой газ: не замерзнем ли мы этой зимой?

Гости студии:

Алексей Данилов - секретарь

Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Юлия Тимошенко - лидер партии

Всеукраинское объединение "Батькивщина";

Ирина Верещук - народный депутат,

"СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента

по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Алексей Гончаренко - народный депутат,

"Европейская Солидарность";

Евгений Мураев - лидер партии "НАШИ";

Андрей Коболев - глава правления

НАК "Нафтогаз Украины" (2014 – апрель 2021);

Мария Мезенцева - народный депутат,

"СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам евроинтеграции;

Леся Забуранная - народный депутат,

"СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам бюджета;

Давид Сакварелидзе - заместитель

генерального прокурора Украины (2015-2016);

Юрий Бутусов - главный

редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

Андрей Илларионов - старший научный сотрудник

Центра политики безопасности (Вашингтон, США),

советник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам (2000-2005);

Нико Кипшидзе - врач Михаила Саакашвили.

Они говорят, а решает народ. Трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=1bHcpz1DdjM