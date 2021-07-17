Супруги Порошенко поздравили Аду Роговцеву на премьере фильма. Фото

Петр и Марина Порошенко лично поздравили с Днем рождения Аду Николаевну Роговцеву. С легендарной актрисой пятый президент и его жена встретились во время премьеры документального фильма "Ветер с Востока" в столичном Доме кино.

О деталях встречи лидер "Европейской Солидарности" рассказал на своей странице в Фейсбук.

"Иногда судьба дарит знакомство с людьми, которые буквально переворачивают твой мир. Сегодня мы с Мариной счастливы поздравить с Днем рождения великую украинку, актрису от Бога, прекрасную женщину, гордость и славу нашей культуры - Аду Николаевну Роговцеву. В нашей семье и команде Ада Николаевна всегда была символом честной Украины. Скажу по секрету: я Марину пригласил на первое свидание на спектакль, когда Ада Роговцева играла Лесю Украинку. Она для нас - лучшая Леся Украинка", – написал Порошенко.

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Лидер "Европейской Солидарности" вместе с женой посетил премьерный показ документального фильма об актерах-волонтерах. Там семья Порошенко и поздравила с юбилеем выдающуюся актрису.

"Каждый год на свой день рождения Ада Николаевна дарит праздник своим поклонникам. В этот раз - это премьера фильма "Ветер с Востока" режиссера Екатерины Степанковой. Он показывает поездки наших актеров театра и кино на фронт к военным с представлениями. Уникальные встречи со слезами, горячими объятиями и важными словами. Кроме Ады Роговцевой в нем снялись Ахтем Сеитаблаев, Лариса Руснак, Екатерина Степанкова и многие другие культурные деятели, которые с 2014 года стали волонтерами для фронта", – рассказал Порошенко.

Работа над фильмом началась при содействии Украинского культурного фонда еще под председательством Марины Порошенко.

"Горжусь, что именно Марина дала этому фильму право на жизнь, будучи председателем Украинского Культурного Фонда, когда было принято решение о его финансировании. Благодарю Вас, Ада Николаевна, за поддержку наших защитников, за то, что греете их теплом своего горячего и искреннего сердца. Вы – настоящая мать для каждого добровольца и волонтера. Любим вас, уважаем и низко кланяемся вашему таланту. Многая лета вам!" – написал пятый президент.

В документальном фильме об актерских выступлениях на Востоке сквозной линией проходит вопрос – имеет ли право художник оставаться в стороне горячих событий, которые происходят в его стране?

Во время поездок по востоку Украины 2014-2019рр, выступлений перед местными, которые оказались на линии огня или вынуждены были покинуть оккупированные города и поселки, общения с военными, которые попадали на импровизированные представления прямо с боя, дежурств, выездов, у ведущих мастеров украинского театра и кино происходило творческое переосмысление войны.

В ленте украинские актеры, режиссеры, художники, которые ездят на Восток, рассказывают о "своей" войне. Фильм символически выходит на экран в канун празднования 30-летия Независимости Украины и непосредственно в День рождения народной артистки Украины, Героя Украины Ады Роговцевой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "ЕС" собирает подписные листы для внеочередного заседания Верховной Рады о создании ВСК по делу "вагнеровцев". Одной из причин такого шага в политсиле называют желание защитить украинских разведчиков, которых слив спецоперации подверг опасности.

Кроме того, Порошенко подал иск к Антону Геращенко из-за обвинений в причастности пятого президента к вандализму на Банковой во время одной из акций в поддержку активиста Сергея Стерненка. Заместителя министра внутренних дел вызывают в суд 23 июля.