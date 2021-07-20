Суд оправдал организаторов убийства участника АТО 'Сармата'

Бердянский горрайонный суд во вторник, 20 июля, объявил приговоры обвиняемым организаторам и исполнителям убийства добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко с позывным "Сармат" в июле 2018 года. Непосредственно за убийство осудили только стрелка Артема Матюшина.

Матюшин, частично признал вину и получил 11 лет лишения свободы, сообщило Hromadske. Также суд засчитал ему время отбывания под стражей с 2018 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск жены убитого Виталия Олешко. Ей, Матюшин должен уплатить 700 000 гривен морального ущерба, а также выплачивать дочери убитого 1241 гривну ежемесячно до достижения ее совершеннолетия.

В то же время, других вероятных организаторов преступления Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюк и возможных соучастников Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкина – суд оправдал за недостаточность доказательств.

Видео дня

По словам судей Вирченко, Днистряна, Богомоловой, большинство доказательств, которые полиция приобщила к материалам дела, являются недопустимыми, и не могут свидетельствовать о вине обвиняемых.

Судьи решили, что из-за недоказанности совершения уголовного преступления Власюк, Бродский, Сигида, Мовчан должны быть оправданы по обвинению в организации убийства, а Ломако, Обухов, Владимиренков и Зеленкин должны быть оправданы по обвинению в пособничестве в совершении умышленного убийства.

Среди доказательств, которые отверг суд: материалы НСРД, телефонные трафики, видео регистраторов, определенные экспертные заключения. В частности, по словам судей, следователи не добавили справку расположения базовых станций, на которые ссылается следствие, а материалы оперативно-розыскной деятельности отсутствуют, суд лишен права сделать проверку.

Кроме Матюшина, до трех лет и одного месяца лишения свободы за хранение каннабиса и 11 боевых патронов осудили Виктора Власюка, которого следствие называло организатором банды и координатором убийства "Сармата".

Однако, как пояснил прокурор по делу, в ближайшее время Власюк может оказаться на свободе, поскольку со дня его задержания прошло два года, а на срок о неотбытом наказании за хулиганство распространялся "закон Савченко".

Известно, что и адвокаты потерпевших, и прокуратура намерены обжаловать приговор.

Всего в деле фигурирует 11 человек.

Как писал OBOZREVATEL, Бердянский горрайонный суд изменил меру пресечения четырем подозреваемым в убийстве ветерана антитеррористической операции Виталия Олешко с позывным "Сармат".