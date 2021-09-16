Суд обязал Офис генпрокурора открыть производство против следователя ГБР из-за бездействия по делу вагнергейта

Печерский суд обязал Офис генерального прокурора внести сведения в ЕРДР и открыть производство относительно бездеятельности ГБР в деле расследования вагнергейта.

Таким образом была удовлетворена жалоба активистов Движения сопротивления капитуляции, говорится в Facebook организации. Судебное заседание состоялось 16 сентября.

"Печерский районный суд рассмотрел нашу жалобу на бездействие Офиса генерального прокурора по делу вагнергейта, ведь Офис генпрокурора отказывался открыть производство относительно бездеятельности Государственного бюро расследования. Сегодня судья Волкова обязала Офис генпрокурора предоставить заявителям Андрею Тетеруку, Игорю Лапину и Юрию Гудыменко выписку из Единого государственного реестра досудебных расследований о регистрации их заявления и открыть уголовное производство", – говорится в сообщении.

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Так, судебное заседание должно было начаться, в четверг, 16 сентября, в 10 утра, но из-за того, что судья задержалась на другом судебном заседании, дело начало слушаться с трехчасовым опозданием. Представителей Генерального прокурора в зале суда не было, хотя были проинформированы о судебном заседании.

Напомним, 3 сентября заявители подали в Офис генпрокурора заявление о преступлении Государственного бюро расследований, которое игнорирует постановление Шевченковского районного суда, которое обязывает начать расследование по факту государственной измены – срыва представителями власти задержания "вагнеровцев". Но в Генпрокуратуре не отреагировали на заявление. Поэтому активисты пожаловались на бездействие органа, которым руководит Ирина Венедиктова, в Печерский районный суд.