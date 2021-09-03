Дело "вагнергейта": Движение сопротивления капитуляции подало заявление в Офис генпрокурора о бездеятельности ГБР

Активисты Движения сопротивления капитуляции подали в Офис Генерального прокурора заявление на бездействие следователя ГБР по делу "вагнергейта". В частности – в бюро не регистрируют представление о преступлении по статье "Государственная измена" и не вносят сведения в ЕРДР.

Общественный активист Юрий Гудименко напомнил, что история движения началась тогда, когда тысячи украинцев сложили свои подписи за начало расследования по 111 статье "Государственная измена" против всех, кто принимал участие в решение по "вагнергейту", сообщает "Прямой".

"Сегодня здесь мы подаем заявление против следователя ГБР, который не открывает производство", – подчеркнул Гудименко.

"Дело "вагнергейта" хирургически точно раскрывает несостоятельность нашей правоохранительной системы. Мы видим яростное сопротивление ГБР совершать абсолютно законные действия, которых мы от них требуем. Ничего другого, чем строгого соблюдения закона мы не требуем от ГБР. Но там видим круговую поруку. То есть правоохранительный орган, который был создан и предназначен для того, чтобы расследовать преступления высших должностных лиц, сейчас выполняет функцию круговой поруки", – пояснил народный депутат 8-го созыва, командир добробата Андрей Тетерев.

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Гудименко отметил, что активисты хотят донести сигнал о том, что за все содеянное будут отвечать "сначала обычные следственные ГБРовцы, прокуроры, судьи, а власть ответит потом".

"Поэтому всем, кто сейчас будет принимать заявления от нас, всем, кто будет вынужден делать следственные действия и всех, кого будут заставлять делать их незаконно или не делать в принципе, должны помнить, что они очень скоро будут отвечать по всей строгости закона", – предостерег Гудименко.

"Уже ни для кого не секрет, что такая спецоперация проводилась. И этот срыв операции, слив информации Белоруссии или россиянам нужно расследовать. Преступления должны быть наказаны. Запрос на справедливость есть", – подытожил участник АТО, народный депутат 8-го созыва Игорь Лапин.