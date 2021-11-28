УКРАЇНА, як країна без історичної пам’яті, приречена на ПОРАЗКУ.

УКРАЇНА, 2021 рік.

18 відсотків громадян України (без Криму і окупованої частини Донбасу) ПОЗИТИВНО ставляться до СТАЛІНА?!

23 відсотки громадян України (без Криму і окупованої частини Донбасу) винними в організації ГОЛОДОМОРУ вважають: природні умови, селян (куркулів), важко сказати…але не СТАЛІНА і керівництво СРСР?!

Саме тому я переконую десятки академічних інституцій, тисячі вчених, викладачів і вчителів історії, ЗМІ системно і щоденно працювати над поясненням і пропагуіанням популярної, правдивої історії України.

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Саме тому наша команда РІДНОЇ КРАЇНИ вже майже 20 років займається просвітницькими проектами, бо УКРАЇНА, де така кількість фанатів Сталіна і його улюбленого учня Путіна, приречена на поразку.

Натомість, замість історичної документалістики, якісних українських фільмів, освітніх програм…олігархічні ЗМІ нас годують "вічним другим туром президентських виборів", де одні за будь-яку ціну хочуть зберегтися при владі, а інші - повернутися у владу!

ПОЛІТИЧНІ ТЕЛЕПНІ не розуміють, що президенти приходять, відходять або втікають, а НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ та рідна УКРАЇНА - ВІЧНІ!

Для інформації.

В Росії-2021 позитивно до Сталіна ставляться 59 відсотків росіян!

П.С. Цифри опитувань громадської думки взято із досліджень 2021 року соціологічних компаній КМІС та РЕЙТИНГ.