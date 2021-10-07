Хіба можна, щоб головою Верховної Ради став Стефанчук, за заявою (!) якого (!) парламент (!) за кошти (!) платників (!) податків (!) знімав Стефанчуку квартиру, власником якої була Стефанчукова теща?

Це ж яким мєлочним і жадним треба бути, щоб отак внаглу п*здити навіть ці копієчки?

Давайте інші варіанти на спікера:

1. Микола Тищенко і котлети.

2. Євген Брагар і собаки.

3. Галина Третьякова і діти низької якості.

4. Роман Іванісов і діти.

5. Богдан Яременко без анал-табу.

6. Ваш варіант в коментах.

UPD:

Альтернативні варіанти першого віце-спікера:

1. Микола Стефанчук.

2. Юзік (як його прізвище?)

3. Не пристроєні варіанти з першого списку.

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