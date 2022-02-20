Ставки не могли быть выше: почему Путин и его окружение хотят войны – The Economist

Кремлем при принятии решения касательно Украины движут не попытки взвесить все "за" и "против", а интересы небольшого окружения президента РФ Владимира Путина и его самого. Возможные санкции, которые рассматривает Запад, лишь усилят контроль над национальной экономикой.

Об этом в статье для The Economist пишет эксперт Центра Карнеги Александр Габуев. Он подчеркивает, что интересы России в целом тут не при чем.

Габуев пояснил, что в военный кабинет Путина входят глава Совета безопасности Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр обороны Сергей Шойгу.

Средний возраст всех их – 68 лет, и этих людей много общего, подчеркнул эксперт. У четырех из пяти есть опыт работы в КГБ, а трое – в том числе и президент – выходцы из контрразведки. И именно эти люди, а не дипломаты, управляют внешней политикой страны.

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Габуев обратил внимание, что в последние годы участники этой группы стали часто давать интервью, в которых излагают свои взгляды на глобальные события и международную роль РФ. В частности, они считают, что "возглавляемый американцами порядок в глубоком кризисе из-за краха западной демократии и внутренних конфликтов на фоне толерантности, мультикультурализма и уважения прав меньшинств".

А сейчас, по их мнению, формируется новый мировой порядок, который отражает переход власти к авторитарным режимам. И Россия в этом "является первопроходцем" вместе с Китаем.

Также они полагают, что конечная цель Запада – "цветная революция" в РФ. Поэтому, лучший способ обеспечить безопасность нынешнего российского режима – продвигать ее национальные интересы и вывести Америку из равновесия. И Украина здесь выступает "центральным полем битвы".

"Ставки не могли быть выше. Если Москва допустит, чтобы эта страна была полностью поглощена западной сферой влияния, устойчивость самой России как великой державы окажется под угрозой", – пишет автор.

Бортников и Нарышкин уже попали в черный список американского Минфина вместе с другими представителями ближайшего окружения Путина.

"У них нет пути назад к товарным благам Запада. Им суждено закончить свою жизнь в "крепости Россия" вместе со своим имуществом и родственниками", – пояснил эксперт.

А планируемые Западом санкции в случае вторжения в Украину, считает Габуев, позволят в значительной мере усилить контроль над национальной экономикой.

"Импортозамещение породило большие потоки бюджетных средств, которые контролируют определенный круг лиц и их подручными, в том числе через Ростех. Огромным государственным конгломератом управляет друг Путина по работе в КГБ в Восточной Германии Сергей Чемезов. Аналогичным образом, запрет на импорт продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении России, привел к впечатляющему росту российского агробизнеса. Этот сектор курирует старший сын Патрушева Дмитрий, который является министром сельского хозяйства", – отметил эксперт.

Он добавил, что финасовые санкции уже привели к повышению роли государственных банков, которые также заполнены ветеранами КГБ.

Подытоживая, Габуев отметил, что дальнейшие санкции не только не навредят военному кабинету Путина, но и обеспечат его членам статус главных бенефициаров углубляющейся экономической автаркии (система замкнутого сообщества, в которой зависимость от внешней среды сведено к минимуму) в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в немецком бундестаге предложили конфисковать недвижимость олигархов из Российской Федерации. Это могло бы стать санкционной мерой в случае вторжения сил страны-агрессора в Украину.