Кому один стол на троих, а кому ванна с телевизором: нардепы показали, как выглядят их кабинеты

Принято считать, что народные депутаты сидят в роскошных "высоких кабинетах". Однако на практике условия их работы имеют "отельную" градацию – стандарт, люкс и суперлюкс. В стенах Верховной Рады депутаты теснятся по трое на 15 кв. метрах, но места некоторых парламентариев действительно находятся в гостинице "Киев".

В каких условиях работают народные избранники и как выглядят их кабинеты, узнавал OBOZREVATEL.

Большинство депутатов имеют кабинеты площадью 10-15 кв. метров. В них, как правило, сидят 2-3 человека одновременно, рассказала нардеп от "Слуги народа" Елена Мошенец.

"Это обычные рабочие условия. Это как кабинет стандарт, а есть люкс и суперлюкс за свой счет. Хотя я заместитель председателя комитета – у меня стандартный. Роскошные, как правило, председатели комитетов или другие известные личности делали себе сами. Именно поэтому и деформируется отношение общества ко всем депутатам", – говорит она.

Кабинет заместителя председателя комитета. Нардеп Елена Мошенец

"Когда у нас неделя работы в комитетах, я в кабинете провожу большую часть времени. Это как свой коворкинг на 7 квадратных метров: здесь и ты сидишь, и все твои помощники. Один дополнительный стол на всю команду. Они меняются, потому что три стола в мой кабинет невозможно втиснуть. Но не все депутаты хотят просторный кабинет. Например, мне важнее, чтобы он был ближе к зданию Верховной Рады, чтобы была возможность в перерыве быстро прийти подписать документы" – рассказала нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

Нардепы рассказывают, что после выборов в Раду, когда распределяли кабинеты, была большая конкуренция за места поближе к парламенту. Также на то, каким будет рабочее место, влияет фактор должности.

Некоторые народные депутаты работают в помещении столичного отеля "Киев". Поэтому они имеют в своих кабинетах душевые кабины и даже ванны. В частности, там находятся кабинеты членов комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и комитета по вопросам свободы слова.

Кабинет нардепа в гостинице "Киев". Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк

"Это вся мебель, которую предоставила ВРУ и эти "прекрасные" красные дорожки. Я решила ничего не менять аутентичного. В шкафу книги, подарки, туристические вещи, которые дарят во время поездок. И что добавила – большие фотокартины Киева и телевизор купила", – рассказала нардеп Евгения Кравчук.

Нардеп сама украсила свой кабинет Нардеп Євгения Кравчук

В целом большинство депутатов не имеют отдельных просторных кабинетов, а разделяют свое рабочее пространство с коллегами и помощниками. Нардеп Александр Бакумов рассказал, что в кабинете их работает четверо, но не жалуется, говорит, что вместе интереснее.

Кабинет народного избранника. Нардеп Александр Бакумов

В общем, у нардепов есть возможность обустроить свое рабочее место как им заблагорассудится. Как говорится, любой каприз за ваши деньги.

Стильный кабинет нардепа Янченко. Нардеп Галина Янченко

Кабинет председателя комитета. Нардеп Данил Гетманцев

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