Кому один стіл на трьох, а кому ванна з телевізором: нардепи показали, як виглядають їхні кабінети

Прийнято вважати, що народні депутати сидять у розкішних "високих кабінетах". Однак на практиці умови їхньої роботи мають "готельну" градацію – стандарт, люкс і суперлюкс. У стінах Верховної Ради депутати тісняться по троє на 15 квадратних метрах, але місця деяких парламентаріїв дійсно в готелі "Київ".

В яких умовах працюють народні обранці та який вигляд мають їхні кабінети, дізнавався OBOZREVATEL.

Більшість депутатів мають кабінети площею 10-15 кв. м. У них, як правило, сидять 2-3 людини одночасно, розповіла нардепка від "Слуги народу" Олена Мошенець.

"Це звичайні робочі умови. Це як кабінет стандарт, а є люкс і суперлюкс за свій рахунок. Хоча я заступниця голови комітету – у мене стандартний. Розкішні, як правило, голови комітетів або інші відомі особистості робили собі самі. Саме тому і деформується ставлення суспільства до всіх депутатів", – каже вона.

Кабінет заступниці голови комітету. Надала нардепка Олена Мошенець

"Коли у нас тиждень роботи в комітетах, я в кабінеті проводжу більшу частину часу. Це як свій коворкінг на 7 квадратних метрів: тут і ти сидиш, і всі твої помічники. Один додатковий стіл на всю команду. Вони змінюються, тому що три столи в мій кабінет неможливо втиснути. Але не всі депутати хочуть просторий кабінет. Наприклад, мені важливіше, щоб він був ближче до будівлі Верховної Ради, щоб була можливість у перерві швидко прийти підписати документи", – розповіла нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

Нардепи розповідають, що кабінет залежить від посади. В декого по кілька кабінетів. Якщо ти заступник голови фракції, наприклад, то в тебе буде кабінет і як в члена комітету. і від фракції. Коли ж кабінети розподіляли на початку каденції, то була конкуренція за місце, ближче до будівлі ВРУ.

Деякі народні депутати працюють у приміщенні столичного готелю "Київ", тому мають у своїх кабінетах душові кабіни і навіть ванни. Зокрема, там розташовані кабінети членів комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та комітету з питань свободи слова.

Кабінет нардепа в готелі "Київ". Надала нардепка Ольга Василевська-Смаглюк

"Це всі меблі, які надала ВРУ, і ці "прекрасні" червоні доріжки. Я вирішила нічого не змінювати автентичного. В шафі книги, подарунки, туристичні речі, які дарують під час поїздок. І що додала – великі фотокартини Києва і телевізор купила", – розповіла нардепка Євгенія Кравчук.

Нардепка сама прикрасила свій кабінет Надала нардепка Євгенія Кравчук

Загалом більшість депутатів не мають окремих просторих кабінетів, а розділяють свій робочий простір із колегами і помічниками. Нардеп Олександр Бакумов розповів, що у кабінеті їх працює четверо, але не жаліється, каже, що гуртом цікавіше.

Кабінет народного обранця. Надав нардеп Олександр Бакумов

Загалом у нардепів є можливість облаштувати своє робоче місце як їм заманеться. Як кажуть, будь-який каприз за ваші гроші.

Стильний кабінет нардепки Янченко. Надала нардепка Галина Янченко

Кабінет голови комітету. Надав нардеп Данило Гетманцев

Раніше OBOZREVATEL дізнавався, на які труднощі у своїй роботі жаліються народні депутати.