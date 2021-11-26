Стали известны подробности 'госпереворота'

Бывший корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Кристофер Миллер, который более 10 лет работал в Киеве, в своем Twitter раскрыл подробности "госпереворота", о котором заявил сегодня на встрече с журналистами президент Владимир Зеленский.

"По словам источников, близких к украинскому лидеру, которые разговаривали со мной сегодня утром, заговор государственного переворота, о котором заявил сегодня президент Владимир Зеленский, планировался офицером ФСБ и тремя перебежчиками из Министерства внутренних дел Украины, которые базируются в Крыму", - написал американский журналист, который с 2020 г. работает корреспондентом издания BuzzFeed News в Нью-Йорке.

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Данное сообщение вызвало молниеносную реакцию в социальных сетях.

"Переворот, который мы заслужили. Весь сыр бор из-за записей переговоров трех ментов из Крыма и одного ФСБшника. Президент на всю страну привязал Ахметова к госперевороту на основе трепа трех алкашей из Крыма, которые просто вспоминали его фамилию. Еврооблигации ДТЕКа обвалились по итогам секретных переговоров трех ментов из Крыма, заставив инвесторов почувствовать себя идиотами", — написал в Facebook известный инвестбанкир Сергей Фурса.

На своем пресс-марафоне Зеленский заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в который пытаются втянуть Рината Ахметова.

В свою очередь, Ахметов назвал подобные утверждения ложью. "Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна – независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул бизнесмен.