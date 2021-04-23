"Стадион так стадион"? Зачем Зеленский звал Путина на Донбасс и чего добился

На днях президент Украины Владимир Зеленский предложил главе РФ Владимиру Путину провести переговоры на Донбассе. То, что Кремль не согласится, было очевидно. Однако на Банковой прибегают к любым опциям, чтобы напомнить Западу, где именно находится самая большая угроза глобальной безопасности.

Что на самом деле стоит за заявлением Зеленского и при каких условиях он может встретиться с Путиным – читайте в материале OBOZREVATEL.

Зеленский 20 апреля обратился к Путину на русском языке, выразив готовность встретиться в любой точке на Донбассе, где идет война.

К неожиданным решениям глава Украины приучил общество еще во время своей избирательной кампании два года назад, когда звал пятого президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Но если тогда на его предложение согласились, то вот Путин этого делать не спешит, особенно на Донбассе, где, как любят рассказывать россияне, "их там нет". Вместо этого Зеленский получил приглашение в Москву.

Да и представим, что Путин согласился бы приехать на Донбасс. Где бы Зеленский с ним встретился? Прямо на линии фронта, непосредственно в логове оккупантов или же, например, на Донбасс Арене? А кто и как смог бы гарантировать безопасность нашему гаранту? Сама идея звучит как фантастика.

В комментарии OBOZREVATEL первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук выразил мнение, что своим поступком Зеленский проявил смелость. Но он считает, что окончательного решения по диалогу с украинской властью, и даже с Соединенными Штатами, у россиян пока нет. "Пожалуй, у России в целом нет точной и ясной позиции, а что же делать дальше?" – говорит он.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе и журналист Сергей Гармаш тоже считает, что вряд ли Зеленский надеялся вытянуть Путина на Донбасс. По его мнению, в определенной степени это был элемент эпатажа, рассчитан в том числе на мировое сообщество, и в целом Офис президента очень удачно отыграл тему возможной эскалации. Ведь после звонка американского президента Джо Байдена Путину было понятно, что Россия не пойдет на прямое вторжение в Украину.

"Мы удачно использовали этот момент для актуализации темы Украины и Донбасса в мировых СМИ. Это очень важно, потому что о войне в Европе стали забывать. Мы показали всему миру, что Путин – не просто обезьяна с гранатой, а опасная обезьяна с гранатой. И это заставит Запад более серьезно задуматься о влиянии на него, поскольку после этого ситуации он опасен уже и для них", – уточнил Гармаш.

Ради справедливости добавим, немалая часть украинского экспертного политикума раскритиковала предложение Зеленского о встрече с Путиным на Донбассе. Мол, это невозможно даже в контексте ее безопасности, ведь, во-первых, обстрелы могут начаться в любой момент. Да и непонятно, где встречаться – в Донецке, Луганске, Горловке или в Дебальцево.

Во-вторых, Россия ни за что не согласится на такой формат хотя бы потому, что не признает своей причастности к конфликту. И третье, напомнили эксперты, единственным условием встречи обеих лидеров со стороны Кремля являются уступки Украины, по сути, капитуляция, что совершенно неприемлемо для официального Киева.

О "хотелках" Кремля OBOZREVATEL напомнил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. Это прямые контакты Украины с террористами, признание особого статуса ОРДЛО и его закрепления в Конституции. Поскольку украинское общество не пойдет на эти условия – встречаться Путину с Зеленским не за чем. Ни на Донбассе, ни в любом другом месте.

"Путин не хочет разговаривать с Зеленским, как Лавров – с Кулебой, пока Украина не пойдет на уступки. Пока этого не будет – в обозримой перспективе не будет и встречи, ни на фронте, ни в Париже – ни где угодно. Теперь Москва будет ждать политических изменений внутри Украины, чтобы уже потом продавить свою повестку дня", – заверил он.

Между тем, в Офисе президента отказываются раскрывать имеющиеся опции из арсенала "заставить Путина встретиться с Зеленским". Мол, успешная политика – это в том числе неожиданные инициативы для другой стороны. Поэтому на Банковой планируют действовать в соответствии с ситуацией, говорит советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, сейчас Украина не может ждать, пока сработают призывы к Путину встретиться и делает все, чтобы снять угрозу и прекратить войну. Но ясно, что, произойти это может после соответствующих решений лидера РФ, которым должны предшествовать содержательные переговоры с его участием.

"Президент предложил пойти дальше и встретиться для переговоров на украинском Донбассе – именно там, где идет война, которая отравляет жизнь народам как Украины, так и России. Если у российской стороны будет смелость для таких переговоров – это сможет стать началом движения к настоящему миру", – уточнил он OBOZREVATEL.

И хоть в Кремле пока не решаются проявить смелость, зато там, похоже, услышали призыв мировой общественности прекратить военное напряжение у границ с Украиной. Путин ради поддержания имиджа какое-то время побряцал оружием, но все же убрал свои войска обратно. Вдруг он также неожиданно решит приехать на переговоры с Зеленским?