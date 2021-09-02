США выделят Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 45 миллионов долларов гуманитарной помощи. Эта сумма позволит поддержать примерно 3,4 миллиона украинцев, пострадавших от российской агрессии на Донбассе.

Об этом в своем Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что эта помощь будет "дополнительной" для нашей страны.

"США предоставляют дополнительно 45 миллионов долларов гуманитарной помощи народу Украины. Эта помощь позволит нашим гуманитарным партнерам поддержать многих из примерно 3,4 миллиона нуждающихся украинцев", – написал он.

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Напомним, 1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена – президенты впервые увиделись лично. Переговоры, которые длились около двух часов, проходили в Овальном кабинете Белого дома. На них обсуждались вопросы безопасности на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Черном и Азовском морях; роль и сроки вступления Украины в НАТО; вопрос ключевых реформ в Украине для борьбы с коррупцией, а также "Северный поток-2".

OBOZREVATEL рассказывал, о чем говорили политики и что украинский президент успел сделать за два дня пребывания в Вашингтоне.

Кроме того, по итогам встреч украинской делегации в США госконцерн "Укроборонпром" достиг ряда договоренностей о сотрудничестве с американскими компаниями. Общая сумма трех соглашений составила 2,5 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, также США предоставят Украине 12,8 миллиона долларов для борьбы с пандемией коронавируса. Помощь наша страна получит в рамках закона "О плане спасения Америки". Эта сумма будет дополнительной.