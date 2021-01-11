США ввели санкции против Дубинского и "команды" Деркача: их связали с РФ. Список
США вели санкции против граждан Украины и ряда информационных ресурсов из-за вмешательства в их выборы.
Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов. Под действие ограничительных мер попали семь человек и четыре сайта.
Так, санкции ввели против:
Александра Дубинского (народный депутат от "Слуги народа"),
Дмитрия Ковальчука (был помощником нардепа Андрея Деркача),
Константина Кулика (бывший военный прокурор сил АТО),
Александра Онищенко (бывший нардеп, фигурант уголовных расследований в Украине),
Антона Симоненко,
Андрея Телиженко,
Петра Журавля.
Также санкции распространяются на сайты:
"Эра-Медиа",
информагентство Only News,
NabuLeaks,
"Скептик"/"Бегемот Медиа".
В ведомстве пояснили, что украинские граждане и организации стали частью "связанной с Россией сети влиянию, которая имеет отношение к Андрею Деркачу".
Напомним, что Минфин США в сентябре 2020 года ввел персональные санкции против внефракционного нардепа Деркача и трех россиян.
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