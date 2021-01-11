США ввели санкции против Дубинского и "команды" Деркача: их связали с РФ. Список

Юрий Сергиенко Политика 17:39, 11.01.2021 Обновлено: 18:16, 11.01.2021

США вели санкции против граждан Украины и ряда информационных ресурсов из-за вмешательства в их выборы.

Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов. Под действие ограничительных мер попали семь человек и четыре сайта.

Так, санкции ввели против:

  • Александра Дубинского (народный депутат от "Слуги народа"),

  • Дмитрия Ковальчука (был помощником нардепа Андрея Деркача),

  • Константина Кулика (бывший военный прокурор сил АТО),

  • Александра Онищенко (бывший нардеп, фигурант уголовных расследований в Украине),

  • Антона Симоненко,

  • Андрея Телиженко,

  • Петра Журавля.

Также санкции распространяются на сайты:

  • "Эра-Медиа",

  • информагентство Only News,

  • NabuLeaks,

  • "Скептик"/"Бегемот Медиа".

В ведомстве пояснили, что украинские граждане и организации стали частью "связанной с Россией сети влиянию, которая имеет отношение к Андрею Деркачу".

Напомним, что Минфин США в сентябре 2020 года ввел персональные санкции против внефракционного нардепа Деркача и трех россиян.

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