США ввели санкції проти українців та ЗМІ через вибори. Список

Юрій Сергієнко Політика 17:39, 11.01.2021 Оновлено: 17:45, 11.01.2021

США вели санкції проти громадян України та низки інформаційних ресурсів через втручання у їхні вибори.

Про це повідомляється на сайті американського Мінфіну. Під дію обмежувальних заходів потрапили семеро людей і чотири сайти.

Так, санкції ввели проти:

  • Олександра Дубинського,

  • Дмитра Ковальчука,

  • Костянтина Кулика,

  • Олександра Онищенка,

  • Антона Симоненка,

  • Андрія Теліженка,

  • Петра Журавля.

Також санкції поширюються на сайти:

  • "Ера-Медіа",

  • Only News,

  • NabuLeaks,

  • "Скептик"/"Бегемот Медіа".

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