США работают на опережение агрессии Кремля в Украине, – Климкин

В ситуации опасности широкомасштабного наступления России в Украину Соединенные Штаты работают на опережение. В частности, в Вашингтоне готовят санкционный "пакет сдерживания" агрессора.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Будут ли они реализованы, по-моему, зависит от разговора Байден-Путин и от развития ситуации у нас", – заметил он (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой публикации).

Дипломат обратил внимание на изменившееся в последние месяцы отношение Запада к путинской России, в частности, из-за энергетического кризиса в ЕС, который спровоцировали действия Кремля.

Видео дня

Так, еще летом текущего года в политических кругах Евросоюза было убеждение, что "Путин хочет только запустить "Северный поток-2".

"Но чего он хочет теперь? Посадить Европу на газовую иглу понятийных долгосрочных контрактов и свою бензоколонку в этой зеленой перезагрузке держать еще лет 10-15", – подчеркнул Климкин. По его словам, то же самое осознание сегодня приходит и к западным политикам.

В то же время он добавил, что Вашингтон в этой ситуации фактически выступает в роли инициатора создания механизмов сдерживания Кремля.

"Американцы сейчас работают на опережение, и это меня реально очень радует. Они обсуждают с европейцами пакет, который я бы назвал пакетом сдерживания. То есть какие меры будут, если Путин пойдет вперед", – сказал Климкин.

Он не стал уточнять, о каких именно "адских" санкциях идет речь, но заверил, что они обсуждаются.

"Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? Я на сегодня сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это обсуждают", – подытожил дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, в США предложили ввести "сокрушительные" санкции против России в случае широкомасштабного наступления в Украину. В проект оборонного бюджета США на 2022 год внесена соответствующая поправка.