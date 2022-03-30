США переоценили РФ и недооценили Украину из-за пробела в разведке, – американский генерал

США переоценили возможности России и недооценили способности украинской армии держать оборону. Виной тому могли стать пробелы в разведке.

Об этом заявил командующий войсками США и НАТО в Европе, генерал Тод Уолтерс, передает CNN. Он отметил, что после войны потребуется анализ для выявления слабых мест разведки.

По словам Уолтерса, который 29 марта выступил на слушаниях в Комитете Сената по вооруженным силам, разведка США считала, что в случае полномасштабного наступления Киев могли захватить за несколько дней. Однако этого не случилось.

Видео дня

Он добавил, что американская разведка точно предсказала, когда Россия вторгнется, но ошиблась в прогнозе того, как будет идти война.

"Когда этот кризис закончится, мы, как всегда это делается, проведем всесторонний анализ действий во всех сферах и во всех отделах и выясним, где были наши слабые места, и убедимся, что можем найти способы их устранения", – сказал генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в британской разведке объявили причины, по которым план Путина по захвату Украины провалился.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!