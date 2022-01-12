'США никогда не дадут нам проиграть': Жданов рассказал, на какую поддержку может рассчитывать Украина

В случае наступления России на Украину наша страна получит поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки. Белый дом заинтересован в том, чтобы Украина в данном противостоянии с Россией не проиграла.

Как заявил в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов, в случае полномасштабного наступления России Украина получит многостороннюю помощь от США. Речь идет не только о политической поддержке, но и военной и экономической помощи.

Эксперт отметил, что "оружием" против Кремля в этой ситуации выступят и санкции, которые Вашингтон намерен ввести против Москвы в случае атаки на Украину.

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"Штаты поступили зеркально РФ – они выставили России ультиматум: если вы начинаете агрессию, мы вводим санкции и даем Украине всестороннюю помощь в военном плане", – сказал Жданов.

По словам военного эксперта, Украина входит в сферу интересов англосаксонских стран, а потому поддержка Киева гарантирована.

Говоря о сферах интересов, Жданов акцентировал на том, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на днях заявил, что без Украины и без ЕС никакие договоренности по вопросу российско-украинских отношений не могут быть достигнуты.

"Фактически это заявление похоронило большую сделку между США и Россией", – отметил он.

Относительно НАТО, Жданов сказал, что Альянс будет вести переговоры с Россией, но предположил, что в этом диалоге появятся новые лица, не только президент РФ Владимир Путин.

Военный эксперт подчеркнул, что в ближайшее время ожидать нападения со стороны России не стоит. По его мнению, Москва, ввязавшись в ситуацию в Казахстане, направила немало своих ресурсов в эту сторону, из-за чего "армия президента РФ Владимира Путина критично ослабла".

"На полномасштабное наступление на Украину у агрессора сейчас нет необходимых средств. И чтобы их теперь собрать, потребуется не менее года", – добавил Жданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жданов объяснил, что стоит за российскими заявлениями о неприменении ядерного оружия.