США не планируют назначать спецпредставителя по Донбассу – Госдеп

В Государственном департаменте США не планируют назначать спецпредставителя ведомства по Донбассу. В то же время там заверили, что продолжат противодействовать российской агрессии, в том числе и в случае, если "Северный-поток-2" будет использоваться в качестве оружия.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" заявил заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Он добавил, что в ведомстве есть старший советник по энергетической безопасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Я не жду нового специального представителя от США, но у нас есть новый старший советник по вопросам энергетической безопасности", – пояснил Кент.

Он также напомнил об обязательстве Вашингтона касательно "Северного потока-2". Речь идет о мерах, которые предпримут в случае использования Кремлем своего газопровода для давления на Киев.

Кент пояснил, что США готовы помочь Украины, чтобы избежать наихудших сценариев. Он заявил, что страна будет тесно сотрудничать как с Берлином, так и с Киевом.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон готов ввести санкции против российского газопровода, если Москва усилит свою агрессии. О том, смогут ли Соединенные Штаты оказать помощь Украине, читайте в нашем материале.