США могут сыграть важную роль в прекращении войны на Донбассе, – Ермак

Глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак считает, что США являются стратегическим партнером Украины и могут сыграть одну из важнейшую роль в возвращении территорий оккупированного Донбасса и прекращении войны.

Об этом он заявил в интервью программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина", сообщает официальный сайт президента Украины.

Ермак отметил, что новая администрация США, включая Джо Байдена и Камалу Харрис, хорошо осведомлена о ситуации в Украине. По мнению главы ОП, отношения между Америкой и Украиной должны выйти на новый уровень. Он сообщил, что на сегодня у украинской власти уже есть контакты с американским правительством и они будут развиваться.

Также Ермак прокомментировал перспективу присоединения США к переговорам в "нормандском формате".

"В нормандском формате есть четыре стороны. И присоединение кого-то нового к этому формату – это решение четырех участников", – сказал он.

Напомним, что Леонид Кравчук объяснил, нужны ли США в "нормандском формате". Кроме того, стало известно, что к переговорам могут привлечь Польшу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ермак заявил о невыполнимости Минских соглашений. Глава ОП также прокомментировал нарушение перемирия на Донбассе