Спецназ Беларуси не будет участвовать в войне против Украины, военные РФ устроили бунт в лагере на границе – Генштаб

Спецназ Вооруженных сил Беларуси не намерен принимать участие в войне России против Украины. Такие данные поступили от одного из высокопоставленных чиновников в Силах спецопераций страны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Также в ведомстве уточнили информацию о состоянии российских оккупантов и массовом бунте на границе с нашей страной.

"О готовности Вооруженных сил Республики Беларусь к ведению войны с Украиной. По заявлению одного из высокопоставленных чиновников Сил спецопераций РБ, спецназ ВС Беларуси не будет принимать участие в войне с Украиной", – сказано в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что морально-психологическое состояние российских оккупантов остается на низком уровне, а это приводит к отказу военнослужащих РФ выполнять приказы командования.

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"На территории РФ в городе Белгороде размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания", – говорится в сводке Генштаба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ нанесли удары по тылу российских оккупантов, отрезав их от обеспечения на временно занятых территориях в Украине.

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