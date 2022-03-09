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Совет Европы может исключить Россию из Венецианской комиссии. Решение планируют принять уже 10 марта.

Об этом сообщила народный депутат Украины, постоянный представитель Верховной Рады при Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

"Россия будет исключена из Венецианской комиссии "За демократию – через право" Совета Европы! Такое решение Комитет Министров Совета Европы планирует принять уже завтра!" – заявила нардеп.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россию исключили из Совета Европы, ПАСЕ и ЕСПЧ. Такое решение было принято еще 25 февраля, на следующий день после российского вторжения в Украину.