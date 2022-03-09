Совет Европы может исключить Россию из Венецианской комиссии

Лилия Рагуцкая
Политика
1 минута
1,6 т.
Совет Европы может исключить Россию из Венецианской комиссии
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Совет Европы может исключить Россию из Венецианской комиссии. Решение планируют принять уже 10 марта.

Об этом сообщила народный депутат Украины, постоянный представитель Верховной Рады при Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

"Россия будет исключена из Венецианской комиссии "За демократию – через право" Совета Европы! Такое решение Комитет Министров Совета Европы планирует принять уже завтра!" – заявила нардеп.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россию исключили из Совета Европы, ПАСЕ и ЕСПЧ. Такое решение было принято еще 25 февраля, на следующий день после российского вторжения в Украину.

Видео дня
Санкции против РоссииВойна в Украине 2022Совет Европы