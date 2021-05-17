Совет ЕС срочно соберется на заседание из-за обстрелов в Израиле

Совет Европейского Союза 18 мая соберется на срочное заседание из-за недельной эскалации конфликта Израиля и Палестины.

Министры министерств внутренних дел обсудят, как сторонам унять насилие. Об этом в Twitter сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, который созывает заседание.

Боррель отметил, что длительная эскалация привела к неприемлемому количеству жертв мирного населения. Он добавил, что Совет ЕС хочет скоординировать усилия и проговорить план, по которому Европа может способствовать прекращению насилия.

"Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может лучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия", – написал Боррель.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, армия обороны Израиля ночью 17 мая нанесла новые удары по всему сектору Газы, в частности в течение нескольких часов обстреливая дома девяти командиров палестинского исламистского движения ХАМАС. Они использовались как террористическая инфраструктура, там были обнаружены склады оружия.