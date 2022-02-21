Совбез позволит Путину использовать армию, как в 2014-м: Климкин озвучил прогноз

На внеочередном заседании Совета безопасности РФ, которое состоится в понедельник, 21 февраля, может быть принято решение о признании "ДНР" и "ЛНР". Еще одним решением может стать разрешение на использование войск РФ на территории других государств.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Я считаю, что они будут дальше поднимать ставки и угрожать признанием так называемых ДНР и ЛНР", – отметил он.

Отвечая на вопрос, для чего Кремлю признание "Л/ДНР", ведь это будет фактически означать отказ от Минских соглашений, Климкин предположил: "Тогда они изменят логику Минских соглашений, скажут: а теперь разговаривайте с "независимыми" "ДНР" и "ЛНР" .

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"Все их последние провокации направлены не просто на то, чтобы показать, что Украина на них вроде бы нападает, а чтобы вызвать впечатление Второй мировой войны. Все эти нападения на пограничные пункты, якобы разрушенные российские пограничные пункты – именно такое ощущение", – сказал дипломат.

"Вторым решением, которое могут принять – разрешить Путину использовать войска за границей, как в 2014 году, таким образом обеспечив использование российских войск против нас и, в частности, на оккупированных территориях", – предположил дипломат.

По оценкам Климкина, вероятность того, что в Совбезе РФ будет принято такое решение, "достаточно высока". "Это будет означать возможность вторжения в любой момент", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, 21 февраля в РФ состоится внеочередное заседание Совбеза. Официально тема не объявлена, однако в Кремле заметили, что это "большое" заседание, в котором будет участвовать лично Путин.