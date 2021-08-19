Социологи рассказали, сколько украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО

Преимущественное число украинцев с надеждой и оптимизмом смотрят на перспективу вхождения нашей страны в состав Европейского Союза и Североатлантического Альянса. За членство в первом ратует 64% населения, стать частью НАТО хотят 54%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", передает издание "Укринформ". Участие в исследовании принимали граждане Украины от 18-ти лет во всех регионах страны, за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

"Больше всего тех, кто поддерживает европейское будущее Украины, среди молодых (16-24 года): 66% за вступление в НАТО, 75% - за вступление в ЕС. Но даже и в старших категориях не менее половины респондентов – за движение Украины в западном направлении", – указали социологи в ходе пресс-конференции.

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При этом они добавили, что альтернативой прозападной интеграции Украины устойчиво остается вектор развития в сторону России и максимальная удаленность от сближения со странами Евросоюза и Альянса. Апологеты таких взглядов достигают 35% среди всех опрошенных.

"Еще 25% респондентов убеждены, что Украина должна развиваться самостоятельно, а не как сателлит сверхдержав и международных образований", – заключили представители "Рейтинга".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля 2021 года главы внешнеполитических ведомств Украины, Литвы и Латвии подписали совместный документ, которым поддержали вступление украинского государства в НАТО и ЕС.